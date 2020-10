“Venite c’è un assembramento” Arrivano i carabinieri, ma la denuncia è per spaccio di droga

Vede i carabinieri e getta a terra una bustina con 10 grammi di hashish: denunciato 23enne.

E’ successo nella serata del 19 ottobre in zona vicolo del Guazzo a Piacenza. Tutto è partito con una segnalazione per assembramento – secondo quanto riferito in totale sarebbero stati riuniti una ventina di ragazzi – ai carabinieri della Radiomobile: una volta intervenuti sul posto, però, i militari hanno trovato solo pochi giovani, tutti con mascherine. A quel punto uno di loro, un 23enne originario della Nuova Guinea, alla vista degli agenti ha gettato una bustina a terra: dentro – riferiscono i carabinieri – erano contenuti 10 grammi di hashish.

Il giovane è stato quindi portato in caserma e denunciato per spaccio di droga.