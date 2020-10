Via streaming e Zoom, ecco come seguire il match Gas Sales Bluenergy – Sir Safety

Mancano ormai pochi giorni al big match in programma al PalaBanca di Piacenza domenica 4 ottobre alle ore 18 e che vedrà contrapposte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Sir Safety Conad Perugia.

In attesa di conoscere la decisione della Regione Emilia Romagna in merito all’ingresso del pubblico al palazzetto, tornano le iniziative rivolte a tutti coloro che hanno sottoscritto i pacchetti Base e Plus. Sono inclusi, infatti, negli abbonamenti lo streaming delle partite sulla piattaforma Eleven Sports e il collegamento via Zoom per il tifo da casa. Tutti gli abbonati, dunque, potranno seguire anche da lontano le partite di campionato della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Basterà accedere con il proprio account registrato, riscattare il codice al primo accesso e poter iniziare a seguire tutti i match in programma. Una grande opportunità offerta a tutti gli abbonati per non perdersi il grande spettacolo del volley.

La grande novità di questa stagione, infatti, è la possibilità di collegarsi a Zoom direttamente dal proprio divano di casa, per tifare e incitare i ragazzi di coach Bernardi, scaldando più che mai l’atmosfera al PalaBanca. Basterà accedere alla piattaforma dal link che sarà inviato via mail e seguire le indicazioni. A questo proposito la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza lancia una sfida rivolta a tutti coloro che si collegheranno via Zoom. Le migliori performance del tifo saranno scelte e premiate dalla Società biancorossa: i tifosi che metteranno più cuore e passione saranno decretati vincitori. In palio video-chiamate con l’atleta preferito, biglietti per due persone per la prossima partita casalinga e maglia da gioco ufficiale.

Gli stessi premi saranno in palio anche per il pubblico, qualora fosse presente sugli spalti del palazzetto: partecipando, infatti, alla votazione del Man of the Match tramite l’app ufficiale della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà possibile essere sorteggiati e premiati.