Visite al Carmine per la Terza età, nuova data disponibile

Successo per le visite guidate al complesso del Carmine, promosse dall’Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza e rivolte alla Terza età, in collaborazione con lo staff del Laboratorio Aperto.

Si è infatti aggiunta, per rispondere alle tante richieste arrivate, una nuova data che consentirà, a chi lo desidera, di partecipare all’iniziativa: mercoledì 21 ottobre, in mattinata. I posti, disponibili sino a esaurimento, sono limitati a venti per ogni turno, richiedendo la prenotazione obbligatoria allo 0523-492724 o scrivendo a socioricreative@comune.piacenza.it . Il costo della visita guidata – cui sinora hanno preso parte, nelle diverse giornate, una sessantina di cittadini – è di 5 euro, comprensivi anche dell’approfondimento consentito dalla mostra-installazione “Carmine Experience”, recentemente inaugurata. Un’opportunità particolarmente gradita dai partecipanti, per conoscere da vicino uno spazio a lungo dismesso, oggi restituito alla collettività con nuove funzioni, valorizzandone la suggestione storica e artistica.

Le stesse modalità di adesione e il costo di 5 euro valgono anche per l’itinerario in calendario martedì 20 ottobre, sempre in orario mattutino, sulle orme di “Piacenza Primogenita”: un viaggio alla scoperta di alcuni luoghi simbolo della città ottocentesca e dei moti risorgimentali. Tutti gli appuntamenti si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti Covid, garantendo l’osservanza delle misure precauzionali e del distanziamento di sicurezza.