Volley B, continua la crescita della Canottieri Ongina

Una prestazione positiva, un altro mattoncino nel percorso di crescita in vista dell’avvio del campionato, seppur slittato per ora di due settimane per l’emergenza-Covid-19. La Canottieri Ongina ha disputato un allenamento congiunto a porte chiuse con la Wimore Energy Volley Parma, formazione che al pari dei piacentini militerà nel campionato di serie B maschile nel girone E.

Senza il martello Sandro Caci (infortunato), il tecnico giallonero Mauro Bartolomeo ha ruotato tutti gli effettivi a disposizione nell’arco dei cinque set, con Parma che si è imposta con il minimo scarto al tie break nel test informale andato in scena al palazzetto di Monticelli. Si tratta del secondo confronto non ufficiale di questa pre-season tra le due squadre. “Si sono visti – commenta coach Bartolomeo – miglioramenti nei fondamentali di prima linea; abbiamo sviluppato meglio l’attacco e anche la battuta è stata più efficace. Stiamo crescendo e nel nostro percorso ci dovrà essere anche il taglio di alcuni piccoli errori”.

CANOTTIERI ONGINA-WIMORE ENERGY VOLLEY PARMA 2-3

(22-25, 25-17, 23-25, 25-21, 13-15)

CANOTTIERI ONGINA: Amorico 13, Miranda 14, De Biasi 11, Fall 11, Kolev 3, Msatfi 3, Perodi 5, Ousse 3, Paratici 6, Scrollavezza, Cereda (L), Rossi (L). All.: Bartolomeo

WIMORE ENERGY VOLLEY PARMA: Quartarone 4, Magnani 12, Grassano 10, Bertozzi 10, Miselli 4, Smiriglia 10, Colombo (L), Colangelo, Ferrari Ginevra 7, Rodella 2, Nutricati 5, Smalaj 5, Cavazzoli 1, Bellotti (L). All.: Raho

Foto di Andrea Scrollavezza