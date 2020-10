Webinar Conai dedicato al packaging con la vice presidente di Confapi, Anna Paola Cavanna

Anche la vicepresidente di Confapi Industria Piacenza e presidente dell’Istituto Italiano Imballaggio Anna Paola Cavanna interverrà al webinar “Etichettatura ambientale del packaging: istruzioni per l’uso” organizzato da Conai. L’appuntamento è mercoledì 28 ottobre dalle 11 alle 12 (info per iscrizione: perrucci@conai.org) e avverrà totalmente in streaming: la partecipazione è gratuita.

Nella prima parte del webinar verranno introdotte le novità più significative della normativa e saranno approfonditi, grazie a contributi di esperti Conai, i nuovi obblighi in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi per le aziende; infine grazie alla partecipazione di alcune imprese, verrà delineato l’intervento di Conai con e per le aziende su questo tema. Nel corso del webinar verrà presentato il nuovo strumento online “e-tichetta” per il supporto alla costruzione dell’etichetta ambientale degli imballaggi, pensato per aiutare le aziende ad adottare una etichetta corretta e coerente con i riferimenti normativi e legislativi e completa per comunicare tutte le informazioni utili al consumatore. Nella parte finale dell’evento è prevista una sessione di Q&A alle eventuali domande provenienti dalla platea.

A moderare l’incontro sarà Carlo Alberto Pratesi, ordinario di Marketing, Innovazione e Sostenibilità: sono previsti gli interventi di Luca Ruini, presidente Conai, e Simona Fontana, responsabile centro studi area prevenzione Conai, oltre naturalmente alla presidente dell’Istituto Italiano Imballaggio Anna Paola Cavanna.