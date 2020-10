Week end all’insegna del tempo stabile nel piacentino.

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, attenzione però a foschie dense e nebbie in pianura, in particolare al mattino e dopo il tramonto. In pianura le temperature saranno comprese tra 8 e 16 gradi.

Per quanto riguarda la prossima settimana, lunedì – spiega Arpae – un promontorio anticiclonico garantirà condizioni di stabilità. Da martedì l’instaurarsi di un flusso più umido dovuto ad una saccatura a ovest dell’Italia comporterà un aumento della nuvolosità, specie sui rilievi e le pianure occidentali, con possibilità di deboli precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori leggermente superiori alle medie climatologiche.