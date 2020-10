Meteo incerto nel weekend a Piacenza: sabato con nuvole e qualche pioggia, migliora domenica.

Sabato 24 ottobre – le previsioni Arpae – è attesa un mattinata in pianura molto nuvolosa con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate intermittenti; nel pomeriggio in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi tendenza ad attenuazione della nuvolosità con piogge in esaurimento; dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi tendenza ad attenuazione della nuvolosità.

Domenica 25 ottobre mattinata serena in pianura, anche se la visibilità sarà ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità; dalla sera in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli. Attese temperature non troppo rigide, con minime del mattino che si attesteranno tra i 10-13 gradi in pianura e i 7-9 gradi sui rilievi; massime pomeridiane tra i 17-18 gradi in pianura e i 12-13 sui rilievi.