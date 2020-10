Primo weekend di ottobre con tempo instabile a Piacenza, tra nuvole, pioggia e forte vento.

Sabato 3 ottobre – le previsioni Arpae – in mattinata è attesa una progressiva attenuazione della nuvolosità, con piogge in esaurimento in pianura, mentre sui rilievi possibili rovesci temporaleschi; situazione sostanzialmente analoga nel pomeriggio e alla sera, con ancora qualche nuvola e piogge sparse sui rilievi.

Temperature minime del mattino comprese tra 7 °C sui rilievi e 15 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 14 °C sui rilievi e 21 °C in pianura.

Previsto vento forte, con velocità massima compresa tra 57 (pianura) e 94 km/h (rilievi).

Domenica 4 ottobre, il quadro atmosferico vede nuvolosità variabile al mattino in pianura, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti; nel pomeriggio molto nuvoloso con piogge deboli; dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli.

Temperature minime del mattino comprese tra 8 °C sui rilievi e 14 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 21 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 56 (pianura) e 81 km/h (rilievi).