Zanichelli (Ms5) “Altri 15mila euro per la didattica integrata nelle scuole di Piacenza”

“Nel Decreto Ristori, approvato ieri pomeriggio in Consiglio dei Ministri, sono stati stanziati ulteriori 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, che permetteranno a stretto giro l’acquisto di oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila strumenti per le connessioni”.

Lo dice in una nota il deputato pentastellato Davide Zanichelli.

“Inoltre, grazie ad un decreto firmato dalla Ministra Azzolina, sarà possibile concedere alle scuole secondarie di secondo grado ulteriori 3,6 milioni di euro, per garantire la connessione e, quindi, la didattica digitale integrata a studentesse e studenti che ne fossero ancora privi”.

“Oltre 15.000€ è la somma totale che arriverà alle scuole di Piacenza e Provincia che servirà a garantire la connessione e, quindi, la didattica digitale integrata, a studentesse e studenti che ne fossero ancora privi” conclude Zanichelli.