Unità cinofila antidroga, i consiglieri della Lega “Ottimi risultati in sinergia con altre forze dell’ordine”

E’ positivo il giudizio del gruppo consiliare della Lega di Piacenza in merito ai primi mesi di lavoro dell’unità cinofila della Polizia Locale.

“Sono state svolte attività concrete di controllo del territorio per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, di concerto tra Polizia Locale e Questura di Piacenza, con un’ottima sinergia tra forze dell’ordine. L’unità cinofila – finanziata grazie al progetto ministeriale “Scuole Sicure”, fortemente voluto da Matteo Salvini quando era Ministro dell’Interno – ha svolto in questi mesi sia attività repressive – che hanno portato a diverse ispezioni e sequestri di sostanze – sia preventive, con la presenza in delicate zone della città, con particolare attenzione a stazione, Piazzale Marconi ed aree limitrofe, dove sono state controllate molte decine di persone nel corso dei mesi” scrivono i consiglieri del Carroccio.

“Gli interventi hanno visto il lavoro coordinato con Squadra Mobile – Sezioni Antidroga e Criminalità Organizzata – e Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna: a nostro avviso è davvero molto positivo questo lavoro effettuato in piena collaborazione tra diverse forze dell’ordine, collaborazione che sta sempre più aumentando e per cui Piacenza può ritenersi fortunata. Siamo quindi soddisfatti – conclude la nota del gruppo – di aver rispettato quanto promesso in campagna elettorale, ossia di aver istituito per la prima volta nella nostra città l’unità cinofila antidroga della Polizia Locale. Quando notiamo Ector in azione siamo contenti, e così non potranno che esserlo tutti i piacentini che non hanno nulla da nascondere. La penseranno diversamente invece gli spacciatori di morte, che continueremo a combattere”.