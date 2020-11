Clausola sociale negli appalti, il centrodestra: “Noi coerenti, per il PD è questione di tifo”

“E’ molto triste osservare come per il PD un tema come la tutela del lavoro sia materia di propaganda politica. La coerenza dovrebbe essere la vera clausola sociale, soprattutto per chi amministra la cosa pubblica e quando si ha a che fare con servizi per i cittadini, ma evidentemente per i rappresentanti di una sinistra che non c’è più anche le clausole sociali degli appalti sono questioni da tifo da stadio”.

Il centrodestra rispedisce al mittente le accuse di incongruenza rivoltegli dai consiglieri del PD sul tema delle clausole sociali negli appalti pubblici. “Abbiamo assistito – proseguono i capigruppo di maggioranza tra i banchi di Palazzo Mercanti – allo sbraitare indignato dei consiglieri piddini di fronte ad appalti per la mancanza dell’esplicitazione su carta della clausola sociale, ergendosi a paladini dei lavoratori. Ugualmente abbiamo assistito all’esultanza scomposta di fronte all’esito a loro gradito di un altro bando che quella clausola conteneva, registrando poi un imbarazzante e imbarazzato silenzio e una difesa d’ufficio quando abbiamo sottolineato come quella clausola a nostro avviso non fosse stata rispettata”.

“Noi, al contrario – concludono gli esponenti del centrodestra – siamo cresciuti con il principio della tutela del lavoro sopra ogni spirito di fazione e della necessità di garantire sempre il servizio migliore per i cittadini: questa è la nostra coerenza sempre. Evidentemente per il PD è un concetto invece valido a corrente alternata”.