A Piacenza il primo Forum Cultura, come partecipare

Piacenza Kultur Dom organizzerà il 1°Forum Cultura Piacenza nel periodo dal 22 al 30 dicembre, incontro culturale che fa parte della stagione teatrale 2020.2021 del Teatro Trieste 34.

Il Forum Cultura, finanziato in parte dal bando regionale l.r. 37/94 per le attività culturali e dal Comune di Piacenza con il bando “Piacenza riparte con la cultura” sarà un “momento di incontro pubblico tra le forze culturali della città di Piacenza, per presentarsi, conoscersi e ragionare su problemi e sulle risorse necessarie per risolverli”. Per rispettare la situazione sanitaria legata al Covid 19 e i percorsi di prevenzione necessari, il progetto, pensato in origine come un week end in uno spazio fisico con incontri dal vivo in presenza, è diventato un momento che verrà trasmesso on line.

Ogni associazione/artista/ operatore culturale che opera a Piacenza potrà partecipare registrando un video di massimo 6 minuti dove raccontare:

– Chi siamo/ sono e cosa facciamo/faccio

– Quali sono i progetti culturali futuri

– Di cosa abbiamo bisogno per realizzare i nostri progetti e cosa vorremmo fare per la città

Ogni video ricevuto verrà pubblicato, calendarizzato nel periodo dal 22 al 30 dicembre, sul canale Youtube del Teatro Trieste 34 e linkato ai canali social del Teatro Trieste 34. Per aderire è necessario inviare una mail con i propri contatti all’indirizzo mail info@acpkd.it.