“A S. Antonio lampioni ancora spenti, nonostante le segnalazioni”

Riceviamo e pubblichiamo una nuova segnalazione riguardante l’illuminazione pubblica nella frazione di Piacenza, Sant’Antonio.

“Devo purtroppo far presente che, nonostante la segnalazione di una settimana fa in cui evidenziavo come la pubblica illuminazione a Sant’Antonio a Trebbia rimanesse spenta nel tratto della via Emilia Pavese dalla caserma Lusignani alla cooperativa, nelle vie laterali e in via Bertucci, a tutt’ora il problema non è ancora stato risolto” scrive un nostro lettore.

“L’unica constatazione che si può fare è che la situazione si è aggravata, causa la comparsa della nebbia, che rende ancora più problematica la circolazione e l’individuazione di eventuali pedoni, senza considerare l’alta velocità con cui transitano alcuni veicoli nel pieno del centro abitato”.