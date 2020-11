A Spazio 4.0 arriva “non il solito sport” per ragazzi con il Csi

Tanti pomeriggi di sport, in sicurezza e a distanza, ma sempre in movimento, sono in programma a Spazio4 nelle prossime settimane con il nome di “Non il solito sport”. Questo grazie al CSI, il Centro Sportivo Italiano, che sta preparando i pomeriggi sportivi nell’ampia area verde del centro giovanile di via Manzoni 21 (ma con ingresso in via Millo 4) ed in particolare portando il focus su 4 sport: Badminton, Tamburello, Street Racket e Tennistavolo.

Un progetto che nasce dalla collaborazione con il Comune di Piacenza e della Regione Emilia Romagna, grazie alla vittoria del bando da parte del CSI, che seguendo le linee guide si propone di avvicinare all’attività fisica tanti ragazzi che al momento non praticano nessuno sport, favorendo la conoscenza tra i ragazzi e quella dei locali di Spazio4 e combattendo, insieme alle famiglie stesse, la “dispersione sportiva”.

Varie mission per “Non il solito sport” che verranno perseguite da CSI insieme ai gestori dei locali, nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì, dalle 15 alle 17, attraverso quattro sport individuali, di movimento e coordinazione, in modo totalmente gratuito e sotto la guida di istruttori professionali.

I ragazzi a cui è aperta la proposta sono quelli compresi tra gli 11 e i 17 anni e allora viene chiesto solo di farsi trovare a Spazio4, vestiti comodi, e con tanta voglia di divertirsi in piena sicurezza. Come detto sono 4 gli sport in programma, alcuni conosciuti ma altri meno. Quello più “famoso” è sicuramente il Tennistavolo, ma gli altri invece saranno tutti da scoprire.

Non tutti infatti conoscono il Badminton, però forse con il nome di volano, si! Un gioco che ricorda il tennis, ma con una palla “piumata” che va colpita al volo e rimandata all’avversario. Poi il Tamburello, un gioco risalente addirittura agli antichi romani e che prende il nome dallo strumento che si usa per colpire la palla. Ed infine lo Street Racket. Anche qui si parla di uno sport che ricorda il tennis, ma praticabile anche sull’asfalto, disegnando un campo rettangolare di 3 zone, in cui agli estremi ci sono due aree per i giocatori e al centro uno spazio segnato con una X che rappresenta la rete.

Iscrizioni

A Spazio 4.0 lunedì 30 novembre, martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, dalle 18 alle 19.

Per info

CSI segreteria@csipiacenza.it – www.csipiacenza.it

Spazio 4.0 spazio4piacenza@gmail.com | www.comune.piacenza.i/spazio4