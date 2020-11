Abbandonati al parco della Galleana, due coniglietti cercano casa

Due coniglietti sono stati abbandonati nei giorni scorsi al parco della Galleana a Piacenza. Ad assistere alla scena un passante che è riuscito – non con poca fatica – a mettere in sicurezza i due animali, un maschio e una femmina.

I due conigli, in buone condizioni e in attesa di essere sterilizzati, sono in cerca di una famiglia che sappia dare loro l’amore e le attenzioni necessarie: per informazioni contattare l’associazione Angeli Randagi.