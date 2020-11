Addio a Isa Stoppi, super model degli anni Sessanta. Fu il volto della maison Valentino

Addio a Isa Stoppi, super model degli anni Sessanta. Nata nella Libia coloniale, ma cresciuta a Piacenza, incantò il mondo della moda con il suo sguardo azzurro. A lanciarla fu la sua partecipazione nel 1962 a Miss Universo, come rappresentante dell’Italia.

fonte foto Facebook

Musa di importanti fotografi, come Richard Avedon e Gian Paolo Barbieri; la consacrazione arrivò grazie a Diana Vreeland, che la scelse per la copertina della prima edizione italiana di Vogue. Fu anche il volto di maison di alta moda come Valentino.