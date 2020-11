Aggredisce il controllore sul bus, denunciato a Borgonovo

Un normale controllo del biglietto si è trasformato in aggressione a bordo di un autobus di linea a Borgonovo Val Tidone in località Cà Verde. L’autista ha dovuto fermare la corsa.

Un uomo di 45 anni, nato in Marocco, residente a Castel San Giovanni, disoccupato e con precedenti penali, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Sarmato per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Il 45enne ha prima offeso e poi tentato di aggredire due controllori che stavano verificando il suo biglietto a bordo del bus di “Seta” in servizio sulla strada 412-R della Val Tidone. Quando l’autista si è reso conto di quello che stava succedendo ha fermato l’autobus, ha chiamato il 112 ed è corso in soccorso dei suoi colleghi.

L’autista, intervenuto per aiutare i colleghi, è riuscito a schivare un pugno che ha impattato il vetro del bus. La pattuglia dei carabinieri di Sarmato, intervenuta sul posto, ha fermato e portato in caserma il 45enne. I militari, così, hanno accertato che l’uomo nel tentativo di non farsi comminare la sanzione amministrativa, si è rifiutato di fornire le proprie generalità ai due agenti accertatori, oltraggiandoli più volte con parole e frasi offensive e ingiuriose e sputando sul mezzo pubblico.

Ha tentato di aggredire l’autista, dopo che lo stesso ha dovuto interrompere il servizio pubblico fermando il pullman, con altri passeggeri a bordo, per circa 40 minuti. Per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di un pubblico servizio.