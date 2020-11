Agrisystem leva le ancore verso la 15esima edizione, 19 gli iscritti

Il dottorato per il Sistema Agroalimentare Agrisystem è giunto alla 15esima edizione. Il percorso di studi multidisciplinare, che si tiene, come noto, presso l’università Cattolica di Piacenza, vedrà la partecipazione di 19 studenti, selezionati con un apposito bando.

Invece della tradizionale cerimonia di avvio delle lezioni, viste le limitazioni dovute al Covid, quest’anno si è optato per una presentazione in video conferenza. A condurre i lavori il direttore del dottorato, Paolo Ajmone Marsan, insieme ai presidi delle facoltà coinvolte: Marco Trevisan per la facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, e Anna Maria Fellegara, della facoltà di Economia e Giurisprudenza. L’obiettivo di Agrisystem, ha ricordato il professor Marsan, è di formare una nuova generazione di esperti, in grado di affrontare le sfide del mondo food e dell’agricoltura, sia a livello locale che europeo e mondiale. Per questo i cardini del percorso di studi sono le nuove tecnologie, le leggi europee, insieme all’etica, alla sostenibilità e alle esigenze dei consumatori.

“Questo – spiega – è un percorso di studi che ha tre anime: quella agroalimentare, quella economica e quella giuridica, con attenzione anche agli aspetti etici. Agrisystem vede nel suo collegio docenti un elevato numero di docenti internazionali, che si affianca all’importante presenza di studenti stranieri: questo, insieme alle 140 ore di corsi interdisciplinari tenute in lingua inglese, consentono di realizzare quella dimensione globale che è la cifra del nostro percorso”.

Fino ad ora, sono 259 gli studenti che hanno frequentato Agrisystem dal 2006 ad oggi, 175 i dottori di ricerca che hanno conseguito il diploma di dottorato. Un percorso di studi che ha un’alta spendibilità sul mercato del lavoro e che oggi si apprestano ad intraprendere i 19 neo iscritti; 4 di loro potranno godere di borse di studio erogate da Fondazione Eugenio e Germana Parizzi, Horta srl, LabAnalysis srl e Università Cattolica, mentre per altri 4 le borse di dottorato Executive sono state sostenute da Barilla G.e R. F.lli spa, Affinity Petcare, Human’s Garden e Citimap scarl.

Il Welcome day Agrisystem ha previsto inoltre le testimonianze di due “best player” di Agrisystem, i dottori di ricerca Francesco Planchenstainer, oggi Food Regulatory & Compliance Director presso la Ferrero Usa, e Alessandro Chiodini, Project Adviser presso la Research Executive Agency (REA) della Commissione Europea, che hanno portato la loro esperienza focalizzandosi sulle softskills necessarie per gestire con successo la propria carriera nell’agrofood system.