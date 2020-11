Al Garilli in campo Piacenza – Pro Patria DIRETTA

SERIE C – 10^ GIORNATA

PIACENZA – PRO PATRIA 0-1

(55′ Latte Lath)

AGGIORNAMENTI LIVE

55′ – Pro Patria in vantaggio: Gonzi perde palla a centrocampo, Pizzul lancia Latte Lath che si invola e batte Vettorel

54′ – Fietta recupera un pallone e calcia dal limite, ancora attento Vettorel

53′ – Nel Piacenza esce Ghisleni per Pedone, mentre Maritato prende il posto di Galazzi

52′ – Battistini insacca su un pallone rimesso in area da Saputo, ma viene segnalato un fuorigioco

50′ – Cottarelli calcia da fuori area, deviazione in corner di Vettorel

46′ – Subito la Pro Patria vicinissima al vantaggio: una conclusione di Galli deviata libera Nicco a due passi da Vettorel, chiusura provvidenziale di Galazzi che salva il Piacenza

Via alla ripresa: nessun cambio tra i 22 in campo

Fine primo tempo: 0-0 al Garilli dopo la prima frazione tra Piacenza e Pro Patria. Gara bloccata e poche emozioni

45′ – Bella palla in verticale di Le Noci per Latte Lath, esce di pugno Vettorel che anticipa l’attaccante ivoriano. Due minuti di recupero

42′ – Pasticcio in difesa del Piacenza, brutta palla giocata da Battistini con Latte Lath che per poco non anticipa Saputo in piena area

40′ – Gonzi ci prova con il destro, pallone deviato in corner: nulla di fatto dal successivo tiro dalla bandierina

35′ – Una deviazione su un traversone di Visconti favorisce Corbari, anticipato in uscita bassa da Greco

34′ – Secondo giallo della gara per la Pro Patria: ammonito Galli per un fallo su Simonetti

30′ – Gatti stende Gonzi e viene ammonito

23′ – Fietta trova l’inserimento sulla destra di Cottarelli, cross di prima che attraversa tutta l’area e si perde sul fondo

21′ – Corner insidioso a rientrare calciato da Le Noci, Vettorel respinge; sullo sviluppo dell’azione ancora Le Noci va al traversone, nuova uscita dell’estremo difensore biancorosso

19′ – Latte Lath controlla di petto in area e gira verso la porta, conclusione a lato

17′ – Occasione Pro Patria: uno svarione di Saputo favorisce Galli che va al tiro di sinistro, Vettorel respinge di piede

13′ – Gonzi serve con un traversone Corbari sul secondo palo, sponda di testa per Ghisleni che non trova il pallone

12′ – Prima conclusione del Piacenza: è Palma ad andare al tiro dalla lunghissima distanza, pallone fuori

11′ – Galli arriva su un pallone in area e prova a crossare verso il centro, palla bloccata a terra da Vettorel

9′ – Corradi serve involontariamente Latte Lath, che prova il tiro respinto dalla difesa biancorossa

5′ – Primo corner della gara per la Pro Patria, respinge di pugno Vettorel

1′ – Fischio d’inizio al Garilli, palla al Piacenza

Formazioni

Piacenza: Vettorel, Corradi, Palma, Battistini, Corbari, Saputo, Ghisleni, Galazzi, Gonzi, Visconti, Simonetti. A disposizione: Anane, Martimbianco, Renolfi, Miceli, D’Iglio, Pedone, Maritato, Losa, Lamesta, Babbi, Villanova, Ballarini. Allenatore: Manzo (in panchina Lunardon)

Pro Patria: Greco, Galli, Gatti, Cottarelli, Le Noci, Boffelli, Pizzul, Fietta, Lombardon, Nicco, Latte Lath. A disposizione: Mangano, Compagnoni, Saporetti, Brignoli, Parker, Bertoni, Spizzichino, Colombo, Di Lernia, Ferri, Castelli. Allenatore: Sala.

– – – –

Turno infrasettimanale di campionato per il Piacenza, che mercoledì pomeriggio ospita al Garilli la Pro Patria (fischio d’inizio ore 15, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it).

I biancorossi, dopo il rinvio della gara contro la Giana Erminio, hanno potuto riposare nel week end e preparare un match che in caso di vittoria potrebbe valere l’aggancio in classifica alla squadra guidata Javorcic a quota 12. Il Piacenza arriva dallo spettacolare 3-3 ottenuto di fronte al Renate, con la rimonta concretizzata nel finale sull’asse Lamesta-Gonzi; un risultato che ha premiato la tenacia dei biancorossi, sotto di due gol, ma allo stesso tempo ha evidenziato ancora qualche scricchiolio nel reparto difensivo, apparso in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Contro la Pro Patria Manzo, ancora in quarantena per il Covid, dovrà rinunciare a capitan Bruzzone, squalificato, con il giovane Saputo pronto a partire dal primo minuto. In avanti insieme a Gonzi dovrebbe trovare spazio Corradi, mentre Villanova e Maritato si giocheranno l’ultimo posto nel tridente.

In casa Pro Patria, reduce dal ko interno contro la capolista Pro Sesto, ha parlato alla vigilia il tecnico Javorcic: “Il Piacenza ha cambiato rispetto all’anno scorso – le sue parole riportate dal sito della società – ma è anche vero che sarà una formazione diversa rispetto a quella che abbiamo incontrato a inizio estate in amichevole. Ha fatto innesti importanti, con giocatori di categoria, gioca in una determinata maniera e sicuramente, come tutte le partite di questo girone, si vedranno tematiche interessanti in campo. Noi cercheremo di imporre quello che è il nostro pensiero, il nostro gioco. Vogliamo cercare di essere efficaci nella produzione del gioco per creare occasioni da rete come stiamo facendo e, allo stesso tempo, rompere l’idea di calcio dell’avversario”.