Al via il campionato di Assigeco contro Orzinuovi

“Positività, coraggio ed entusiasmo sono tutti elementi che non devono mancare ad una squadra giovane come la nostra, ancor prima di ogni discorso tecnico”.

Così coach Stefano Salieri inquadra l’inizio ufficiale del campionato di Serie A2 dell’Assigeco Piacenza. I biancorossoblu affronteranno Orzinuovi al PalaBertocchi (palla a due domenica 22 novembre alle 18). Il tecnico dell’Assigeco, che ha guidato Orzinuovi alla promozione dalla B alla A2 nella stagione 2018/19, si concentra sui prossimi avversari. “Affrontiamo una squadra solida, con un roster profondo ed esperto della categoria – dice – con la coppia Myles-Spanghero che rappresenta il motore di un team che in Supercoppa è andato vicino a produrre 80 punti a gara. Amano giocare in velocità, si affidano spesso al tiro dalla lunga distanza e al talento dei singoli. Sotto canestro possono vantare stazza e centimetri che utilizzano per innescare il contropiede, una delle loro armi principali”.

Sul match di domenica si sofferma anche Federico Massone. “Abbiamo un grande stimolo – afferma – che è quello di cominciare bene il campionato, anche per smentire chi ci vede non particolarmente accreditati per questa stagione. Sappiamo di affrontare un’ottima squadra, d’altro canto noi abbiamo avuto molto tempo per allenarci e cercare di conoscerci sempre più a fondo. Non vediamo l’ora di tornare a giocare e siamo molto determinati. Vogliamo iniziare con il piede giusto, quindi daremo tutto quello che abbiamo per provare a portare a casa la vittoria”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in streaming su LNP PASS. Commenti e collegamenti in diretta dal campo su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.