Al via la campagna di Natale di Fondazione Telethon, ecco come sostenerla

Nel 1990 nasceva Telethon. “E’ emozionante – scrive il coordinatore provinciale prof. Italo Bertuzzi -, analizzare quello che è stato possibile realizzare in questi trent’anni di impegno per le persone e per la ricerca. Oltre 13 mila studi scientifici pubblicati, 584 malattie genetiche studiate, 2704 progetti finanziati, 556 milioni di euro investiti, la prima terapia genica al mondo mesa a disposizione dei pazienti”.

“In ognuno di questi numeri, ci sono i volti e le storie del triangolo che è il vero segreto di Telethon, edificato sulla generosità dei donatori, sul talento e la tenacia dei ricercatori, sulla forza e la fiducia delle famiglie. Un ingranaggio che ha continuato a funzionare anche in periodi di Covid-19. Anzi, grazie al quale è stato possibile finanziare 4 progetti per la lotta al virus, utilizzando le malattie genetiche come “lente” per decifrarne i meccanismi ancora ignoti. C’è però ancora molo da fare per aiutare bambini, ragazzi e adulti alle prese con le tante malattie genetiche per le quali ancora non c’è una cura”.

Gli eventi benefici in programma nel 2020 sono stati rinviati al 2021. Quest’anno è posssibile aiutare Telethon in chiave nuova, magari più silenziosa ma non meno appassionata e credibile. Dai banchetti al passaparola tra parenti amici conoscenti facendo i volontari per un giorno. Nel prossimo mese sarà possibile ricevere il cuore di cioccolato disponibile nella versione fondente, al latte e al latte con granella di biscotto, prodotto da Caffarel in esclusiva per Telethon, a fronte di una donazione minima di 12 euro (30 euro 3 confezioni).

Nella nostra provincia è già possibile donare, fino al 10 gennaio nei seguenti punti:

– Piacenza: ACI (Via Chiapponi, 37);

– Piacenza: L’ANGOLO DELLE CALZATURE (Via Emilia Parmense, 186 /d);

– Piacenza: SIAE (Viale Sant’Ambrogio, 19);

– Cadeo: ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME (Via Roncaglia, 6/a),

– Fiorenzuola d’Arda: CONCESSIONARIA BUSSANDRI (Via Umbria, 7/9);

– Monticelli d’Ongina: contattare AVIS;

– San Polo di Podenzano: Supermercato F.lli Amabile.

AZIONE CATTOLICA – “Telethon e Azione Cattolica sono insieme per il bene altrui per incontrare e assistere i fratelli e le sorelle che versano in condizioni più fragili e disagiate” – sottolinea la Dr.ssa Ilaria Massera, Presidente Diocesana dell’Azione Cattolica.

– Fiorenzuola e Lusurasco organizzano una distribuzione tra aderenti e volontari:

– Piacenza, Parrocchia di San Giuseppe Operaio;

– San Rocco al Porto, presso la chiesa parrocchiale.

“Voglio ringraziare di vero cuore – conclude Bertuzzi – tutti i volontari di sempre, i volontari per un giorno e le persone generose che in questo Natale desiderano tracciare un percorso nuovo fatto di generosità, altruismo e lungimiranza. Per aderire alla maratona 2020 come volontario o anche solo per acquistare i prodotti solidali è possibile contattare il numero 349 5152019 o scrivere a volontari@telethon.it.

LA CAMPAGNA DI NATALE – Dal 12 al 19 dicembre sulle reti RAI va in onda la trentunesima edizione della maratona di Fondazione Telethon. Sarà inoltre possibile partecipare alla campagna solidale cercando i Cuori di cioccolato o scegliendo altre modalità di sostegno.

Il numero solidale: 45510 – Dal 1° al 31 dicembre 2020 sarà attivo il numero solidale 45510. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare anche chiamando da telefono fisso: TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali (5 e 10 euro); TWT, Convergenze e PosteMobile (5 euro)

Donazione con carta di credito – I possessori di carte Visa, MasterCard e American Express possono fare la loro donazione sia online sia chiamando Telethon al numero 06 44015727 oppure telefonando al numero verde 800 11 33 77 da telefono fisso dal 1° al 31 dicembre (02 34980666 dai cellulari e dall’estero).

Per tutte le informazioni: www.telethon.it