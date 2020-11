Alla guida con una patente falsa, denunciato e sanzionato con una multa da 5mila euro

Un cittadino ucraino di 28 anni, residente a Piacenza, è stato denunciato per uso di atto falso nel pomeriggio di mercoledì 11 novembre nel corso di un controllo svolto dal nucleo stradale della Polizia Locale della Provincia di Piacenza lungo la Strada Statale 45, nei pressi di Quarto.

L’auto che il giovane guidava è stata fermata in quanto il sistema informatico in dotazione alla pattuglia aveva segnalato che il proprietario della vettura non risultava titolare di patente. Identificato dal personale della Polizia Locale della Provincia di Piacenza, il 28enne ha esibito un documento di guida risultato falso e recante il numero di una patente intestata a un’altra persona. Il documento è stato sequestrato e inviato, per le perizie del caso, all’Ufficio falsi documentali della Polizia Locale del Comune di Piacenza.

Oltre alla denuncia a piede libero per uso di atto falso, al 28enne è stata contestata la guida senza patente, che prevede una sanzione amministrativa di 5.110 euro. La vettura, di proprietà dell’uomo, è stata sottoposta a fermo amministrativo di tre mesi.