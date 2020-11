Alloggi Erp, pubblicate le graduatorie di assegnazione e cambio alloggio

Sono state pubblicate sul sito internet del Comune di Piacenza (www.comune.piacenza.it) e online sull’Albo pretorio le graduatorie relative alle nuove assegnazioni di alloggi di Edilizia residenziale pubblica e alle richieste di mobilità tra abitazioni.

Tali graduatorie si riferiscono alle domande presentate tra il 1 marzo e il 31 agosto 2020, alla luce della proroga stabilita lo scorso aprile in conseguenza dell’emergenza Coronavirus. La consultazione della versione cartacea delle graduatorie presso l’ufficio Abitazioni in via XXIV maggio 28 sarà possibile, onde evitare assembramenti, esclusivamente su appuntamento, contattando il numero 0523 492162, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.