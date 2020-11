Anche Piacenza celebra, come ogni anno, la Giornata nazionale dell’Albero, che ricorre il 21 novembre.

Numerose le iniziative previste nelle scuole primarie cittadine, dove in collaborazione con il Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza, i bambini saranno impegnati in laboratori e attività didattiche all’aperto nei giardini dei singoli istituti, nel pieno rispetto di tutte le misure precauzionali anti Covid.

Il primo appuntamento è stato nella mattinata del 19 novembre alla scuola De Amicis: come si può vedere dalle foto, alla presenza dell’assessore all’Ambiente Paolo Mancioppi, le classi sono uscite a turno nell’area verde affacciata sull’ingresso di via Inzani per accogliere, tra disegni e parole, i nuovi alberi forniti da Infoambiente: tre esemplari di Celtis Australis, a completamento dell’intervento di messa a dimora di erbe e arbusti, opportunamente scelti per promuovere la biodiversità di questo spazio e la sua resilienza ai cambiamenti climatici.

Altre iniziative vedranno protagonisti, a partire da lunedì 23 novembre, gli alunni delle primarie Don Minzoni, Caduti sul Lavoro, De Gasperi, Due Giugno e Giordani, nei rispettivi giardini.