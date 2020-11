Anche a Piacenza si è celebrato il Giorno della Libertà.

Visto il momento e le restrizioni anti-covid in atto, quella della mattinata del 9 novembre – presso il Sacrario dei Caduti in Piazzetta Mercanti – è stata una cerimonia sobria e di breve durata, sulla falsa riga di quella andata in scena nei giorni scorsi per la Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale.

Il Giorno della Libertà, istituito con Legge dello Stato nel 2005 a ricordo della caduta del Muro di Berlino, vuole essere “l’evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo”.

Foto: Carlo Pagani