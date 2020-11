Ancora un incendio all’ex mercato ortofrutticolo, spento dai vigili del fuoco

Ennesimo incendio all’ex mercato ortofrutticolo di Piacenza, da anni abbandonato e nel quale la situazione di degrado si trascina da tempo.

Nella serata del 3 novembre due squadre dei vigili del fuoco con l’autobotte sono intervenute per domare le fiamme, forse divampate – è una delle ipotesi – a seguito di un fuoco acceso per riscaldarsi o cucinare da alcuni senza tetto che utilizzano l’edificio come dormitorio.

Sul posto anche gli agenti della Squadra Volanti della polizia per gli accertamenti del caso.