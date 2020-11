Anticipo al PalaBanca per la Gas Sales Bluenergy contro Ravenna DIRETTA (h 19,30)

GAS SALES BLUENERGY – CONSAR RAVENNA 0-0 (in campo)

LA DIRETTA

È di nuovo anticipo di campionato per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che sabato 28 novembre alle ore 19 e 30 affronta per la terza volta in stagione Consar Ravenna nell’anticipo della prima giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca al PalaBanca di Piacenza (Diretta Eleven Sports, YouTube Eleven Sports).

La formazione biancorossa guidata da coach Lorenzo Bernardi ha tutta l’intenzione di proseguire nel cammino avviato già da alcune giornate: tralasciando lo stop con Monza, i piacentini sono stati capaci di conquistare 9 punti sui 12 disponibili.

STATISTICHE

Precedenti: 3 (2 successi Piacenza, 1 successo Ravenna)

Ex: Alberto Polo a Ravenna nel 2015/16.

A caccia di record: In Regular Season: Trevor Clevenot – 3 ace ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza) In carriera: Aaron Russell – 12 punti ai 2000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Paolo Zonca – 5 muri vincenti ai 200 (Consar Ravenna)