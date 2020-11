Asili Nido, a Piacenza posti disponibili solo per un terzo delle famiglie

Asili Nido, nel comune di Piacenza i posti disponibili sono circa un terzo rispetto al totale dei bambini sotto i tre anni.

Lo si scopre analizzando gli ultimi dati forniti dall’Istat e relativi all’anno educativo 2018/2019. Più precisamente, il rilevamento compiuto dall’Istituto di statistica dice che ogni 100 bambini i posti a disposizione delle famiglie piacentine sono 31,7. Un dato leggermente superiore alla media nazionale, che si attesta sul 25,5%, ed inferiore di circa 10 punti percentuali rispetto a quella regionale, pari al 39,2%.

La gestione degli asili nido – si ricorda – è comunale, e ogni amministrazione stabilisce l’importo delle rette. Nella provincia di Piacenza, esistono diversi comuni per cui la copertura è massima e a volte supera il 100%. E’ il caso, per esempio, di Farini, per cui sono disponibili 166,7 posti ogni 100 bambini sotto i 3 anni; o di Besenzone (106,7 ogni 100) e Travo (101,8 ogni 100). Bene anche Calendasco (97,7 posti disponibili ogni 100 bambini) e Villanova (85,1).

A livello nazionale, primeggiano le regioni del nord-est e del centro Italia – con un tasso di copertura rispettivamente al 33,6% e 33,3%; segue il nord ovest (29,9%). Molto distaccate, invece, le regioni del sud (13,3%) e quelle delle isole (13,8%). A livello regionale i livelli di copertura più alti sono in Valle D’Aosta (45,7%), Umbria (42,7%), Emilia Romagna (39,2%), Toscana (36,3%) e nella Provincia Autonoma di Trento (38,4%).