Associazione Rete “Bene la rimozione dell’auto abbandonata”. Sabato raccolta alimentare

“Apprendiamo con soddisfazione che uno dei simboli in negativo della zona è stato rimosso. Adesso Acer, Polizia Locale e Comune lavorino per un protocollo che permetta di snellire la burocrazia in situazioni simili. Provvederemo a segnalare di nuovo altre isole del degrado, affinché si provveda al ripristino di una situazione di decoro e normalità.”

Cosi Manuel Redaelli, presidente dell’Associazione “Rete”, commenta la rimozione dopo un anno e mezzo della vettura data alle fiamme nel marzo del 2019 in via Caduti sul lavoro a Piacenza. “Ora – aggiunge – si continui con l’opera di riqualificazione del quartiere”.

L’associazione annuncia intanto una raccolta alimentare in programma sabato mattina al supermercato Sigma della Galleria del Sole, nel quartiere della Farnesiana, a sostegno delle famiglie bisognose: “Invitiamo tutta la cittadinanza – l’appello – a sostenere la nostra causa”.