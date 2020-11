Auguri tra piacentini nel mondo, l’iniziativa web di Morfasso Tv

Durante le prossime festività Morfasso Tv metterà in onda gli auguri che i piacentini residenti in Italia e all’estero vorranno inviare a parenti ed amici lontani.

“L’iniziativa riveste una importanza significativa in questo momento nel quale la pandemia sta limitando i contatti sociali, costringendo le persone a restare ancora più lontane – spiegano dalla web tv -. Basterà registrare con lo smartphone o il tablet un breve video (massimo un minuto, con inquadratura orizzontale) precisando il nome e la località in cui ci si trova e aggiungendo auguri generici o a persone specifiche; il video andrà inviato (anche da ora) via WhatsApp al n. +39 371 351 0682, oppure via email a morfassotv@gmail.com, entro e non oltre il prossimo 15 dicembre. Ovviamente daremo priorità ai primi messaggi ricevuti. Comunicheremo successivamente le date e gli orari di messa in onda”.