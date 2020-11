Aveva in camera da letto due serre per coltivare “erba”: denunciato 30enne

Aveva in camera da letto due serre per la coltivazione di marijuana: denunciato 30enne di Cortemaggiore.

A trovare nell’abitazione del giovane il materiale illegale sono stati i carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda e della Stazione di Cortemaggiore, accompagnati da un’unità di cinofila di Bologna. Nella prima mattinata dell’11 novembre, i militari – una volta entrati in casa del 30enne – hanno rinvenuto le due due serre: la prima conteneva una lampada alogena e due vasi con accanto altrettante piante, di fatto già estirpate; nell’altra, invece, di dimensioni maggiori, c’erano 14 rametti di canapa indiana con infiorescenze del peso di circa 90 grammi. In cucina ed in soggiorno – riportano i carabinieri -, inoltre, custoditi in confezioni di cellophane, sono stati trovati frammenti di hashish e marijuana, oltre che un bilancino di precisione sul tavolo del soggiorno.

Le serre, le piantine, le sostanze stupefacenti sono state sequestrate. Il giovane 30enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza per coltivazione e detenzione di droga ai fini di spaccio.