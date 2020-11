Avis San Nicolò-Calendasco ricorda i donatori defunti: domenica la commemorazione

“La diffusione del virus nelle settimane del lockdown ci ha costretti a rinunciare ai vari impegni associativi. Ci siamo trovati improvvisamente tutti fragili e disorientati. Nei giorni bui e di dolore muto e diffuso tuttavia tanti hanno riscoperto la forza e la necessità dei legami, la carta vincente nella drammatica situazione del Paese. Come ogni anno, proprio in nome delle belle relazioni nate e coltivate nell’Avis, vogliamo continuare la tradizione della commemorazione dei nostri donatori e collaboratori defunti, rispettando le regole di distanziamento sociale”.

Sono le parole di Pierluigi Zanotti, presidente Avis Comunale San Nicolò-Calendasco, che annuncia il tradizionale momento commemorativo per domenica 15 novembre (ore 10, ritrovo 9:45) presso la chiesa parrocchiale di San Nicolò. Saranno presenti Raffaele Veneziani, sindaco di Rottofreno e Filippo Zangrandi, primo cittadino di Calendasco. “Per problemi di distanziamento – informa Avis – non si potranno portare all’altare i labari delle sezioni, verrà esposto solamente quello della Provinciale. I delegati delle Avis Consorelle potranno indossare un segno distintivo che li contraddistingua come Avisino”.

“La cerimonia – precisa Avis – si concluderà in Chiesa. Quest’anno infatti dovremo rinunciare al corteo presso il monumento Avis posto nel cimitero e al gradito appuntamento conviviale in sede, ma tanta sarà la gioia di poter essere insieme, mantenendo vivi i legami ed i valori dei donatori che ci hanno preceduto”.