Bakery Piacenza, rinviata la prima di campionato con Elachem Vigevano.

Gli esiti dei tamponi molecolari eseguiti dalla società hanno infatti messo in evidenza come risultino positivi, e quindi in isolamento, ancora 8 membri del gruppo squadra. Nuovi test saranno effettuati nella giornata del 27 novembre. Pertanto, di comune accordo con la formazione di Vigevano, la prima gara di campionato prevista per la data del 29 è stata rinviata al 23 dicembre alle ore 20 e 30.

Il gruppo squadra, fa sapere sempre la Bakery, sta seguendo tutte le procedure previste dalle vigenti norme sanitarie.