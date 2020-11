Bar nelle scuole piacentine, stop al canone di gestione “Sostegno per chi è stato messo a dura prova”

Il presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, ha disposto di esentare totalmente dal versamento del canone per il periodo marzo-dicembre 2020 i concessionari che gestiscono bar a servizio di alunni e insegnanti presso gli istituti scolastici superiori e il concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso i locali degli istituti superiori “Tramello” e “Cassinari”.

Lo si apprende da una nota diramata dalla Provincia di Piacenza, in cui si spiega che nelle settimane scorse era già stata assunta la decisione, da parte del presidente Barbieri, di ridurre del 50% il pagamento dei canoni dovuti per gli istituti scolastici superiori di proprietà dell’ente per l’annualità 2020. Ora arriva la nuova misura – sottolinea il comunicato -, che è stata disposta – in considerazione dell’ulteriore chiusura delle scuole disposta dall’ultimo Dpcm – per dare immediato sostegno ai gestori dei bar nelle scuole.

Così il presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri: “Il tessuto socio-economico ha pesantemente risentito dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, e questo vale anche per chi ha subito gli effetti negativi del blocco delle lezioni. L’esenzione dal versamento del canone rientra tra le misure che ho disposto per sostenere i gestori di queste attività economiche in un periodo che li ha messi a dura prova. Rinnovo l’auspicio di poter contare al più presto su un sostegno a livello nazionale”.