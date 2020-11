In arrivo giornate caratterizzate dal bel tempo nel fine settimana a Piacenza.

Venerdì 6 e sabato 7 novembre – le previsioni Arpae – è previsto sereno per tutto il giorno, con temperature in risalita, attese fino ai 16 gradi in pianura.

Domenica 8 novembre – rilevano gli esperti di 3B Meteo – è attesa un’altra giornata perlopiù soleggiata, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino. Temperature massime fino a 17 gradi.