Blitz nell’appartamento dello spaccio, un arresto e 4 denunciati a Piacenza. Un’operazione condotta dalla squadra mobile della Questura, in collaborazione con le Volanti e con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Le forze dell’ordine sono intervenute in un appartamento nella zona di viale Dante, dove 5 giovani – 4 ragazzi di origine egiziana e una ragazza piacentina di 18 anni – erano intenti al confezionamento di dosi di droga. Nel corso della perquisizione sono state recuperate 13 dosi di cocaina, già suddivise al posto della ‘sorpresa’ negli ovetti utilizzati da una famosa marca di cioccolata, e 8 grammi e mezzo di hashish. Nell’abitazione è stato trovato tutto il necessario per ‘tagliare’ e confezionare lo stupefacente.

A finire in manette un 19enne, con precedenti, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio, mentre gli altri 4 ragazzi sono stati denunciati per concorso in spaccio di stupefacenti. Durante i controlli, sono stati trovati in possesso a loro volta di droga e soldi, in banconote di piccolo taglio. La ragazza, ad esempio, aveva dell’hashish nascosto nel portacipria. Il 19enne, assistito dall’avvocato Lara Guglielmetti, è comparso in tribunale davanti al giudice Laura Pietrasanta e al pm Sara Macchetta. L’arresto è stato convalidato e il giovane si trova ora in carcere alle Novate.