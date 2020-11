Bonus bebè, a Carpaneto 500 euro alle famiglie per ogni nuovo nato

Cinquecento euro per ogni nuovo nato nel 2020.

E’ il sostegno alle famiglie voluto dall’amministrazione comunale di Carpaneto (Piacenza), che ha deciso, nel riparto dei fondi Covid, di stanziare 30mila euro per l’erogazione dell’importo a ciascun nucleo famigliare che abbia avuto una nascita nel 2020. “Le famiglie che hanno avuto un nuovo arrivato nel corso dell’anno – spiega il sindaco Andrea Arfani -, hanno dovuto affrontare difficoltà particolari. Ricordiamo, purtroppo, l’impossibilità ad accedere agli ospedali e le limitazioni anche per i parenti stretti. Inoltre, spesso le famiglie hanno avuto difficoltà economiche, a causa dell’emergenza, anche durante i primi mesi di vita del neonato. Con questo contributo cerchiamo di attutire le difficoltà, che possono essersi incontrate in corso d’anno”.