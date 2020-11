Bussandri, la famiglia da corsa si ferma ai box “La salute viene prima di qualsiasi traguardo sportivo”

“La nostra “famiglia da corsa” si ferma ai box e lo fa per una buona causa: la salute è più importante di qualsiasi traguardo sportivo”.

Il team piacentino Bussandri Motorsport comunica “con grande rammarico” l’interruzione della stagione sportiva, che lo vedeva impegnato nel campionato italiano di Formula Challenge, “visto il momento in cui stiamo vivendo e per rispetto di noi stessi, dei nostri collaboratori, dei nostri clienti dell’azienda di famiglia e di tutti coloro che ci sostengono da sempre”. “Questa – spiegano – sarà una sosta temporanea per il nostro Team, sarà un modo per prenderci del tempo per continuare a lavorare e migliorare le prestazioni della Peugeot 208 Ecometano guidata dal nostro driver piacentino Christian Bussandri, pluricampione italiano di Formula Challenge negli anni 2008, 2010, 2013 e 2015. La nostra passione, dedizione e perseveranza per il mondo dei motori e delle corse non mancherà e sarà il motore che porterà avanti ogni nostro progetto, con l’augurio di rivederci presto tutti insieme a bordo pista e fare il tifo per il nostro Team!”.

“Cogliamo l’occasione – conclude il team Bussandri – per festeggiare insieme il 76esimo compleanno del Team Manager e preparatore Andrea Bussandri, che è stato il primo e vero grande sostenitore e promotore di tutte le attività del Team e senza di lui tutto questo non avrebbe avuto inizio”.