Cambia il campionato della Conad Alsenese: girone a sei con Gossolengo e quattro piemontesi

E’ tempo di aggiornamenti per la stagione della Conad Alsenese, con il Consiglio federale Fipav che ha deliberato la nuova formula e la nuova struttura dei campionati nazionali di serie B, con la compagine piacentina al via della B1 femminile che partirà, come già preannunciato, nel week end del 23-24 gennaio.

Originariamente inserita nel girone A, Alseno ora mantiene una parte delle avversarie con la suddivisione in due sottogruppi con l’intento di agevolare gli spostamenti tra regioni e province. Nella prima fase, si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti nei sottogironi, con dieci match in programma complessivamente. Secondo quando stabilito dalla Fipav, la Conad Alsenese affronterà la sfida provinciale con il Busa Foodlab Gossolengo e quelle con quattro avversarie piemontesi: Igor Volley Trecate, Parella Torino, Lilliput Settimo Torinese e Prochimica Virtus Biella.

Le date delle dieci giornate sono 23-24 gennaio (prima giornata), 30-31 gennaio (seconda giornata), 6-7 febbraio (terza giornata), 13-14 febbraio (quarta giornata), 20-21 febbraio (quinta giornata), 23-24-25 febbraio (infrasettimanale, sesta giornata), 6-7 marzo (settima giornata), 13-14 marzo (ottava giornata), 20-21 gennaio (nona giornata) e 27-28 marzo (decima giornata). In caso di necessità, sono stati previsti due slot per i recuperi: 27-28 febbraio (in occasione dell’Assemblea nazionale Fipav) e tra il 2 e il 4 aprile (settimana di Pasqua). Al termine di questa fase verrà stilata la classifica avulsa unendo in un’unica graduatoria le dodici squadre.

Il 24 e il 25 aprile inizierà invece la seconda fase, che vedrà riunire nuovamente in un unico raggruppamento le dodici squadre, nella prima fase suddivise in due sottogironi. Nella seconda fase si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella prima fase: sono previsti match di sola andata (3 in casa e 3 in trasferta) per ciascuna formazione. Le date previste sono 24-25 aprile (prima giornata), 1-2 maggio (seconda giornata), 8-9 maggio (terza giornata), 15-16 maggio (quarta giornata), 22-23 maggio (quinta giornata), 29-30 maggio (sesta giornata).

Nella seconda fase, la squadra allenata da Alessandro Della Balda affronterà Arredo Frigo-Valnegri Acqui, Psa Olympia Genova, Timenet Empoli, Toscanagarden N8lini, Fgl Pallavolo Castelfranco e Blu Volley Quarrata. Al termine di questa fase verrà stilata una classifica comprensiva di tutte le dodici squadre del girone. Con questo format, la Fipav mantiene la possibilità di disputare i play off, spostando la loro fine nel mese di giugno 2021.