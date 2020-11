Camera dei Deputati. Foti (FdI) nel comitato per le modifiche del Regolamento

“Una designazione di prestigio, ma anche di grande responsabilità, alla quale mi dedicherò con il massimo impegno”.

E’ il commento del deputato piacentino Tommaso Foti, vice capogruppo-vicario alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia, indicato dal presidente della Camera Roberto Fico tra i componenti del Comitato ristretto sugli effetti regolamentari della riforma costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari.”La recente riforma costituzionale, sostenuta in ogni sede da Fratelli d’Italia, ha significativamente ridotto il numero dei parlamentari – spiega Foti – e richiede ora un complesso lavoro di riordino dei regolamenti interni per il funzionamento sia di Camera che di Senato. Per la prossima legislatura occorre, infatti, predisporre un regolamento che sia in linea con le scelte del parlamento, condivise dagli elettori: definire il numero delle commissioni e le competenze alle stesse attribuite, nonché garantire un ‘diritto di tribuna’ che consenta anche a chi si troverà collocato all’opposizione di potere dare un fattivo contributo alla funzione legislativa”.

“L’efficacia e l’efficienza del Parlamento, a partire dai tempi di approvazione delle leggi, dipendono infatti – conclude Foti – non solo dalla qualità dei parlamentari eletti, ma anche dalla trasparenza e dalla snellezza delle procedure, che necessitano di sostanziali modifiche”.