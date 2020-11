“Cantiere Roma”, si sposta online lo spettacolo ludico del Circo “Tadam”

Si terrà necessariamente in streaming, alla luce degli ultimi provvedimenti emanati dal governo e dalla Regione Emilia-Romagna in materia di Covid, lo spettacolo ludico a cura del Circo “Tadam”, in programma sabato 7 novembre dalle ore 15 sulla piattaforma Google Meet, organizzato nell’ambito del progetto “Cantiere Roma” che Aurora Domus – su affidamento del Comune di Piacenza, in collaborazione e in sinergia con la parrocchia di San Savino – sta realizzando per promuovere la valorizzazione degli spazi urbani, dei talenti e delle competenze degli abitanti del quartiere Roma.

Un progetto – spiegano i responsabili – mirato a rafforzare i processi di socializzazione e relazione tra i cittadini, a partire dalle famiglie, dai ragazzi e dai bambini, puntando a favorire il senso di appartenenza alla collettività, l’integrazione sociale e culturale attraverso il lavoro di mediazione e un incremento della percezione di sicurezza. Per partecipare all’iniziativa sarà quindi necessario collegarsi su internet – sabato 7 novembre dalle ore 15 – al link meet.google.com/qbr-kzje-hqp; nel caso di eventuali problemi tecnici un operatore sarà a disposizione tramite contatto email all’indirizzo grestup1@gmail.com.

Il programma dell’iniziativa prevede, dopo i saluti iniziali e l’intervento del parroco di San Savino don Alphonse Lukoki, l’esibizione circense a cura di Tadam, seguita da un momento di dialogo con gli artisti e dal commiato di tutti i protagonisti dell’evento.