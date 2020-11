Caorso, fuga di monossido in una casa: famiglia intossicata

Nel cuore della notte tra venerdì e sabato, in una abitazione di Caorso (Piacenza), si è verificata una fuoriuscita di monossido di carbonio provocata da un fornelletto dimenticato acceso.

Subito sono entrati in azione i vigili del fuoco di Piacenza, che si sono recati sul posto per mettere in sicurezza gli ambienti areandoli. Con loro i sanitari del 118 che hanno soccorso l’intero nucleo familiare – di origine straniera – presente in casa: madre, padre e due figli.

I 4, rimasti intossicati, sono quindi stati condotti al pronto soccorso di Piacenza, per poi, alle prime luci dell’alba, essere trasferiti alla camera iperbarica dell’Ospedale di Fidenza (Parma) e sottoposti a ossigenoterapia: le loro condizioni non sarebbero gravi.

Per ricostruire quando accaduto sono sopraggiunti anche i carabinieri.