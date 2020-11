Cappucciati (Lega) “Nonostante pandemia, Governo continua a chiedere l’anticipo delle tasse”

“Nonostante la pandemia il Governo Conte non rinuncia a mettere le mani nelle tasche dei cittadini”.

E’ quanto afferma in una nota la consigliera comunale della Lega Lorella Cappucciati, la quale denuncia “la totale insensibilità – si legge – dell’Esecutivo nell’insistere a chiedere l’anticipo delle tasse che gli italiani devono pagare sugli introiti del 2019. Sappiamo tutti che quest’anno è stato durissimo, soprattutto per i professionisti, partite IVA, commercianti e ristoratori, a causa della pandemia e dei continui lockdown – dichiara Cappucciati -. Il fatto che in questo periodo gli italiani debbano anticipare il pagamento di imposte sul reddito percepito nel 2019 conferma l’idea su quanto l’Esecutivo sia confuso. Il Governo non capisce, o fa finta di non capire, che queste categorie non possono permettersi di anticipare imposte in un anno drammatico in cui si sono dimezzate o azzerate le entrate”.

A proposito di tasse, l’esponente piacentina del Carroccio attacca anche “la decisione di Palazzo Chigi di non abolire, almeno per quest’anno, il bollo auto. Non solo questa tassa è ingiusta, in quanto colpisce la proprietà, ma risulta surreale la decisione di non abolirla almeno nel 2020 anche perché i contribuenti, per colpa dei vari lockdown, non hanno usato l’auto per mesi interi – afferma Cappucciati -. Sarebbe auspicabile che chi avesse già saldato il bollo nel 2020 non lo paghi il prossimo anno o venga risarcito con un rimborso o un bonus, ma sembra che nessuno stia prendendo in considerazione queste soluzioni”.