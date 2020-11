Carpaneto, mercato confermato “Ingresso e uscita separati per ogni varco”

Confermato il mercato a Carpaneto (Piacenza) con più varchi per entrate e uscite.

A darne notizia, dopo gli attimi di tensione vissuti la settimana scorsa dovuti alle stringenti misure per gli accessi, il sindaco Andrea Arfani. “Mercoledì avevo condizionato lo svolgimento del mercato settimanale alla possibilità, fornita dalla Regione, di modificare il piano, in modo tale da poter aumentare il numero di entrate e di uscite all’area mercatale – scrive -. Le linee operative regionali hanno confermato questa possibilità: abbiamo quindi potuto aggiornare il piano operativo obbligatorio, in modo che ogni varco avrà un ingresso e un’uscita separata. Mercoledì il mercato si farà”.

“Rimane ferma la presenza dei volontari ai varchi, e all’interno del mercato – sottolinea il primo cittadino -. Nelle scorse settimane abbiamo assistito a scene tanto imbarazzanti quanto quelle di mercoledì scorso: anche con tutti i varchi a disposizione, per evitare eccessivo affollamento all’interno, è capitato di dover attendere qualche minuto in fila. Ebbene, ho visto persone agitarsi, sbraitare, insultare, per questa cosa. E’ superfluo sottolineare la tristezza di questi comportamenti, e il fatto che, se dovessero ripetersi anche con il piano nuovo, sarà il caso di interrogarci, più in generale, sull’opportunità di tante cose”.