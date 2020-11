“Questo è il reportage fotografico che ho appena raccolto in piazzetta don Giulio. Mi risulta difficile definire cittadini i responsabili di questo scempio. Non sono cittadini ma incivili e basta!” Così Lucia Fontana, sindaco di Castel San Giovanni, commenta duramente – in un post su facebook – le foto che documentano lo stato di degrado nei pressi di alcuni bidoni del paese piacentino, con mucchi di rifiuti lasciati abbandonati in strada, tra cui sacchi dell’immondizia, tavoli e mobilio vario.

“Condivido con i miei cittadini responsabili (che sono la maggior parte) lo sdegno e l’amarezza per questa pratica che mina non solo l’immagine della nostra città ma incide sui nostri portafogli – continua il primo cittadino -. Le fototrappole e le sanzioni non funzionano sempre come dissuasori. Mi pare anche impossibile che questo scempio non venga quasi mai segnalato. Eppure il trasporto di lavandini e di mobilio come nel caso di oggi richiede un mezzo che difficilmente può passare inosservato. Allora vi prego – l’esortazione finale -: segnalate, segnalate, segnalate ai vigili, all’ufficio ambiente e ai carabinieri. Mettiamo alla gogna chi deturpa l’immagine della nostra città e aggrava le spese della nostra comunità!”

