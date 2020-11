Cercano di rivendere una bici elettrica, ma il negoziante non ci casca e chiama i carabinieri.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 3 novembre, in viale Beverora a Piacenza. Tre giovani si sono presentati in un negozio di vendita e riparazioni biciclette, con l’intenzione di vendere una bicicletta elettrica. Il titolare del negozio ha però riconosciuto la bici: l’aveva infatti riparata e restituita al proprietario, suo abituale cliente, proprio il giorno prima. Ha quindi chiamato subito il 112. La pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Piacenza, dopo pochi minuti è giunta sul posto, ma i giovani nel frattempo, vistisi scoperti, hanno abbandonato la due ruote e sono scappati a piedi per le vie del centro storico. I militari hanno effettuato le ricerche dei tre, probabilmente minorenni, che sono riusciti a dileguarsi.

La bicicletta elettrica, del valore di circa 1.500 euro, è stata così restituita al legittimo proprietario, che nel frattempo si era presentato per denunciarne il furto, avvenuto durante la notte nel suo garage.