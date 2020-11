Chiude il Pronto Soccorso di Castello, stop al servizio dalle 20 del 22 novembre

A partire dalle ore 20 di domenica 22 novembre chiude il Pronto soccorso dell’ospedale di Castel San Giovanni.

La misura – spiega in una nota l’Ausl di Piacenza – è stata assunta per mantenere il presidio Covid free. Il personale del Pronto soccorso di Castel San Giovanni andrà a rinforzare l’attività sanitaria del Pronto soccorso di Piacenza, dove stanno convergendo i pazienti con sintomi riferibili a sospetto covid da tutta la provincia.

Nell’ospedale di Castel San Giovanni rimangono invariate tutte le altre attività di degenza, ambulatoriali, di laboratorio e di diagnostica radiologica. Inoltre, dalla settimana scorsa sono state concentrate nel presidio della Val Tidone anche gli interventi chirurgici programmati di Chirurgia generale e vascolare, Urologia e Ginecologia di tutto l’ambito provinciale, con lo spostamento delle equipe dedicate.Si ricorda ai cittadini che, per urgenze, possono rivolgersi al Pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza (Cantone del Cristo) o contattare il numero 118.

Di notte e nei festivi – ricorda poi l’Ausl -, l’attività del medico di famiglia e del pediatra prosegue attraverso il Servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica). In Val Tidone sono presenti due sedi: una a Pianello e una a San Nicolò (Comune di Rottofreno). Il servizio di Continuità assistenziale è garantito dalle ore 20 alle 8 dei giorni feriali e dalle ore 8 del sabato, o altro giorno prefestivo, fino alle 8 del lunedì , o del giorno feriale successivo. Per accedere occorre contattare il numero del centralino unico 0523/343000.