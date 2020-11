Chiusura centri commerciali, Tagliaferri (FdI) “Bonaccini faccia atto di umiltà e ci consulti”

“Finalmente Stefano Bonaccini ha ascoltato Fratelli d’Italia e il sindaco di Piacenza Barbieri e ha chiuso i centri commerciali piacentini, ma lo ha fatto con grande ritardo dimostrando che va a ruota del centrodestra, ma sbagliando modi e tempi”.

Lo ha detto il consigliere di Fratelli d’Italia, Giancarlo Tagliaferri in una nota.

“Speriamo che lo stesso non accada per la città di Bologna: leggiamo le consuete roboanti dichiarazioni del Presidente Bonacini sul fatto che “Bologna non chiuderà”. Peccato che il sindaco Merola nelle stesse ore dica l’esatto opposto”.

“Quello del centrosinistra è un caos che mette a rischio salute e imprese e che deve finire. Il Presidente Bonaccini faccia atto di umiltà e ci consulti: gli daremo i consigli giusti per salvare la nostra terra dal disastro”.