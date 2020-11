Christian Bussandri in evidenza al Challenge Valpolcevera

Ancora un risultato di rilievo per il driver piacentino Christian Bussandri, protagonista al Challenge Valpolcevera, gara di Campionato Italiano Formula Challenge, andato in scena domenica all’Autodromo di Castelletto di Branduzzo (Pavia).

Alla guida della Peugeot 208 Ecometano, interamente alimentata a metano, Bussandri ha ottenuto il primo posto di Classe e di Gruppo E1 e la 14esima posizione assoluta nella classifica generale; il tutto nonostante una perdita di olio dal carter vicino alla gomma anteriore destra della vettura, durante Gara 2, che ha vanificato l’uso delle gomme fresche appena montate e ostacolato il pilota nella possibilità di scalare le posizioni in classifica assoluta. La gara si è svolta nel pieno rispetto della normativa anti-Covid e con la partecipazione in forma ridotta, come previsto da regolamento, del Team Bussandri Motorsport rappresentato da Cesare Croci e Andrea Bussandri, team manager e preparatore, fondamentali per la buona riuscita della giornata sportiva.