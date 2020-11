Ciclocross, un podio e due piazzamenti per i giovani talenti del Cadeo Carpaneto

Un podio e due piazzamenti. E’ questo il bottino dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto nel Cross di San Martino andato in scena domenica a Castello di Serravalle (Bologna).

Alla gara nazionale di ciclocross disputata in terra emiliana, il sodalizio piacentino-bresciano è salito sul podio negli Esordienti con il bresciano Francesco Baruzzi, che ha disputato il 2020 in sella con l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Loxam Baiocchi Alchem e che ora affronta la stagione ciclocrossistica con i colori del Team Piton. Discorso analogo nelle Allieve per la ligure Irma Siri, reduce dalla stagione su strada e pista con il Cadeo Carpaneto e ora “off road” con il Team Ciclistico Paletti: per lei, quinta posizione in una gara dove l’alessandrina Marisol Dalla Pietà (in gara con la maglia del Cadeo Carpaneto) è giunta decima.

Risultati

Donne Allieve: 1° Vittoria Rizzo (L’Equilibrio-Cycling Scholl), 2° Beatrice Temperoni (L’Equilibrio-Cycling Scholl), 3° Anita Baima (Cicli Fiorin), 4° Greta Pighi (Team Ciclistico Paletti), 5° Irma Siri (Team Ciclistico Paletti), 6° Giulia Rinaldoni (Team Cingolani), 7° Tanya Donati (Cicli Fiorin), 8° Giorgia Porro (Cicli Fiorin), 9° Barbara Modesti (Bici Adventure Team), 10° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto).

Esordienti: 1° Riccardo Da Rios (Sport Sanfiorese), 2° Ettore Fabbro (Jam’s Bike Team Buja), 3° Francesco Baruzzi (Team Piton), 4° Mattia Agostinacchio (Xco Project), 5° Nicolò Grin (Bici Adventure Team), 6° Federico Rosario Brafa (Melavì Tirano Bike), 7° Giacomo Dentelli (Ciclistica Valenza), 8° Giovanni Zago (Sportivi del Ponte), 9° Igor De Rienzo (La Bicicletteria), 10° Danilo Bartoli (Cronoeventi)